Обломки беспилотника ВСУ повредили судно в порту Оля в Астраханской области

Губернатор региона рассказал об отражении атаки вражеских дронов.

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили судно в порту Оля Астраханской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

«В результате противодействия атакам, обломками сбитого БПЛА повреждено судно», — написал он в Telegram-канале.

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отбили атаку вражеских дронов — все они были уничтожены либо подавлены. Бабушкин уточнил, что пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ нет. Кроме того, портовой инфраструктуре ущерб не причинен.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

