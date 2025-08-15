«Ставки высоки»: Трамп высказался о предстоящем саммите
Дональд Трамп поделился мыслями о предстоящей встрече с Владимиром Путиным
Фото: Reuters/Kevin Lamarque
Американский лидер напомнил, что очень многие стоит на кону.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В социальной сети Truth Social глава Белого дома напомнил, что на кону стоит очень многое.
«Ставки высоки», — написал политик.
По мнению экспертов, встреча Путина и Трампа может благотворно повлиять на дальнейшие отношения стран.
«Саммит Путина и Трампа на Аляске будет способствовать выводу двусторонних отношений России и США из тупика», — рассказал «Известиям» кандидат политических наук Павел Фельдман.
Встреча Путина и Трампа начнется 15 августа около 11:00 по местному времени (22:00 по мск) на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Центральной темой переговоров станет конфликт на Украине, также будут обсуждаться российско-американские отношения.
Ранее 5-tv.ru писали о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Анкоридж. Он удивил всех внешним видом: на его толстовке, предположительно, расположена надпись «СССР».
