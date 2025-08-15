МВД: основная часть дистанционных преступлений совершается через мессенджеры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

За первые полгода 2025 года было зарегистрировано более 142 тысяч подобных случаев.

Большая часть дистанционных преступлений совершается при помощи мессенджеров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) РФ.

«Мессенджеры активно применяются мошенниками для отправки сообщений и звонков, в том числе по видеосвязи. Украинские кол-центры предпочитают этот способ связи, так как в отличие от обычных телефонных звонков интернет-подключения сложнее отследить и заблокировать», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МВД, с января по июнь 2025 года было зарегистрировано более 142 тысяч преступлений, которые совершены при помощи мессенджеров.

Помимо этого, украинские спецслужбы используют их для вербовки российских граждан, чтобы те совершали различные диверсии.

МВД России предупреждает россиян о необходимости соблюдения осторожности при использовании мессенджеров.

