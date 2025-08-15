Время внутреннего поиска: прогноз Таро на неделю с 18 по 24 августа

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Полина Гримм поможет найти ответы на главные вопросы.

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Полина Гримм

Таролог

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 18 по 24 августа 2025 года.

Общая энергия недели (Карта Таро — Мир)

Карта Мир — финал Большого Аркана. Она символизирует завершение цикла, внутреннее единство, гармонию, достижение цели.

Эта неделя — не просто переход, а триумф. Вы подходите к важному рубежу. Что-то, начатое давно, теперь приходит к завершению. Что-то новое только зарождается. Новолуние во Льве дает мощный толчок к заявке о себе, к смелому шагу, к признанию своих желаний.

Используйте эту энергию: загадайте желание, сделайте важный звонок, начните то, что долго откладывали. Теперь — время действовать.

Здоровье (Карта Таро — Шестерка Пентаклей)

Карта говорит о балансе, обмене и заботе. Возможно, вы получите поддержку в вопросах здоровья — от врача, близкого, системы. Или, наоборот, сами станете источником заботы для кого-то.

Это хорошее время для визита к специалисту, начала курса восстановления, изменения рациона, практик, связанных с телом и душой. Не бойтесь просить о помощи. Здоровье — не только ваша ответственность, но и право на поддержку.

Финансы (Карта Таро — Королева Жезлов)

Королева Жезлов — карта уверенной, сильной, вдохновляющей женщины. Она управляет своими ресурсами с огнем, страстью и ясностью.

На этой неделе у вас появится возможность взять на себя лидерство, получить выгодное предложение, проявить инициативу и быть услышанными, а также начать проект, основанный на вдохновении.

Доверьтесь своей интуиции. Если чувствуете, что стоит рискнуть — рискните. Но с расчетом.

Отношения (Карта Таро — Влюбленные)

Карта Влюбленные — знак важного выбора, искреннего чувства, гармонии. Возможны признание в чувствах, серьезный разговор о будущем, решение, которое изменит отношения, встреча с человеком, с которым вы чувствуете глубокую связь.

Если вы одиноки — велика вероятность знакомства, которое будет значимым. Если вы в отношениях — то это время для осознанного выбора.

Совет от карт на неделю (Карта Таро — Отшельник)

Отшельник — карта внутреннего света, мудрости, одиночества как источника силы.

Карта напоминает о том, что не всякая истина приходит в шуме. Иногда нужно уйти в тишину, чтобы услышать себя.

Сейчас важно не принимать решений под давлением, не искать подтверждения у других. Ваш ответ — внутри.

