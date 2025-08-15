«Бледная и неспортивная»: Юлия Снигирь рассказала о своих комплексах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Актриса призналась, что недовольна собственной внешностью.

Актриса и модель Юлия Снигирь разоткровенничалась в интервью журналистке Юлии Бордовских. Она призналась, что недовольна своей внешностью и считает идеалом голливудскую актрису Марго Робби.

«Мне очень нравится Марго Робби. Такая загорелая крепкая девушка, спортивная. А я бледная и неспортивная, меня это раздражает, но это комплекс мой», — поведала девушка.

Фанаты не согласны с мнением Юлии и считают, что изъяны внешности лишь в голове актрисы. Подписчики активно комментируют новую публикацию девушки, восхищаясь ее красотой.

Также актриса поделилась воспоминаниями о начале романтической истории с актером Евгением Цыгановым.

«Когда мы познакомились, мы длительное время считали, что мы друзья. И много времени проводили вместе. Это были очень дружеские, даже пацанские отношения. Нам тогда казалось, что я не была женщиной. У нас была общая компания», — с улыбкой вспоминает телеведущая.

Свадьба актеров состоялась в 2019 году, пара воспитывает общего сына Глеба. На момент знакомства Евгений находился в браке с актрисой театра и кино Ириной Леоновой. Пара ждала рождение седьмого ребенка, однако многодетный отец принял решение прекратить отношения.

