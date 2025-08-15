Суд закрыл дело о взыскании более 500 тысяч рублей за раздел имущества Петросяна и Степаненко

Суд закрыл дело о долге после раздела имущества Петросяна и Степаненко

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Процесс прекратили после оплаты недостающей суммы за судебную экспертизу.

Хамовнический суд Москвы прекратил производство по делу о взыскании 582 тыся рублей за экспертизу, проведенную в рамках раздела имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Защита артистки представила документ, подтверждающий оплату.

Судебные расходы возникли после проведения двух экспертиз ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А. Р. Шляхова» при Минюсте РФ. Стоимость одной из них — 7,5 млн рублей — бывшие супруги оплатили поровну. Вторая экспертиза стоила более 1,13 миллиона рублей: половину суммы перевел Петросян, а недостающие 582 тысяч рублей поступили позже.

Ведомство обращалось в суд для взыскания этой суммы, однако после оплаты дело было закрыто.

Петросян и Степаненко развелись в 2018 году после более чем 30 лет брака. Решение о разделе имущества обе стороны ранее признали устраивающим.

