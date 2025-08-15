Взрыв на заводе в Рязанской области унес жизни шести человек

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Более 20 человек пострадали, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

В Шиловском районе Рязанской области 15 августа в пороховом цеху завода «Эластик», производящего синтетические волокна, произошел взрыв. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, погибли шесть человек, еще не менее 20 получили травмы. Пятеро пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в Шиловскую центральную районную больницу, остальные 15 — в Лесновскую больницу для обследования. Известно, что взрыв прогремел в пороховом цеху. Причины произошедшего выясняются.

Оперативный штаб региона сообщил, что возгорание в производственном цехе произошло около 10:30 мск. Для ликвидации последствий ЧП создан штаб с участием руководителей профильных ведомств и правоохранительных органов.

Губернатор Павел Малков выехал на место происшествия. На территории предприятия продолжают работать оперативные службы, все пострадавшие находятся под медицинским наблюдением.

