Летний фестиваль «Моспитомец» проходит на Тверском бульваре

В Москве начался фестиваль для любителей животных

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Любителей животных ждет обширная программа в рамках проекта «Лето в Москве».

В летнем клубе «Москва» стартовал фестиваль «Моспитомец». Департамент торговли и услуг города Москвы и комплекс городского хозяйства запустили обширную программу для любителей животных в рамках проекта «Лето в Москве».

На Тверском бульваре пройдут тематические мероприятия и выставки, на которые можно прийти со своим питомцем или выбрать нового друга среди животных из столичных приютов.

Кинологические площадки, мастер-классы, экспресс-груминг и многое другое ждет посетителей с 15–17 августа.

Проект «Лето в Москве» проводится второй раз. Ежедневно во всех районах города проходят познавательные и тематические мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошел фестиваль «Театральный бульвар». С 1 июня на 14 площадках в центре столицы проходил Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар», который посетили более одного миллиона человек. Проект предлагал спектакли, цирковые выступления, творческие лаборатории и образовательные мастер-классы, привлекая публику разных возрастов и интересов.

