«Рыцарские дни» в Выборге: как проходит крупнейший средневековый фестиваль

На средневековый фестиваль в Выборге приехали участники со всего мира

Ожидается бой, в котором сойдутся более 400 участников в доспехах.

Богатыри в доспехах и звон мечей. В Выборге открылся самый масштабный в мире фестиваль Средневековья — «Рыцарские дни». 400 участников, жаркие битвы, инсталляции, яркие выступления артистов и ярмарка. Настоящий праздник истории, который впечатляет своим размахом. В Аннинских укреплениях уже прошел финал Кубка исторического боя. За турниром наблюдал корреспондент «Известий» Павел Панов.

Удары едва не отправляют оппонента в нокаут, но он сражается. Бойцовский квинтет из Петербурга дал хороший бой сибирским богатырям.

Надежные стальные доспехи закрывают ноги, руки и шею. Против орудия соперника — кираса и надетая под ней кольчуга из тысяч колец. Вес доспехов — свыше 30 килограммов.

«Когда топором бьют, если доспех плохой, бывают серьезные травмы. Но русские доспехи хорошие, русские доспехи — лучшие в мире, поэтому процент травм сведен к минимуму», — поделился участник фестиваля Дмитрий.

Выстоять против такого былинного богатыря, как Александр Афанасьев из Рязани, очень непросто. Уронить его пытались многие, но ни у кого не получилось.

«160 я вешу, в доспехах за 200. Если остается три против одного, то команда одного проигрывает. Я стоял, но мои союзники уже легли», — рассказал участник школы ИСБ из Рязани Александр Афанасьев.

По правилам соревнований исторических средневековых боев, нельзя бить в незащищенные места.

Рыцари состязаются в парах и пятерках. Бои проходят до двух побед. Время не ограничено.

«Это основное холодное окружение, с которым рыцари выходят на ристалище — меч. Выполнен по старинным оригинальным технологиям, с теми же размерами и весом. Единственное, что его отличает от боевого — он затуплен. Здесь запрещены колющие удары, только рубящие. Второй инструмент в руках рыцаря — рыцарский топор, алебарда. Оружие не менее популярное», — рассказывает корреспондент.

Августин Буалинго с командой приехал на фестиваль «Рыцарские дни» в Выборге из Аргентины. Готовились к боям последние полгода.

«Это самый большой фестиваль в мире. Здесь тяжелые сражения. Большое спасибо России, спасибо организации за возможность поучаствовать», — отметил участник исторического клуба из Аргентины Августин Буалинго.

А еще на большой праздник, который пройдет на выборгской земле до 24 августа, приехали гости из Мексики, Чили, Бразилии, Италии и Франции.

«Приехал в Выборг, чтобы в течение двух недель тренироваться с другими участниками клубов, с российскими бойцами. И поучаствовать в самом большом сражении в мире», — поделился участник исторического клуба из Франции Антон Рене.

В какой-то момент на поле боя сойдутся свыше четырехсот рыцарей.

«Битва хоругвей — уникальное явление в мире. Ни в одной точке мира, ни на одном фестивале нет такого количества людей на поле в доспехах нет. Мы предоставляем уникальную возможность для нас, для наших участников», — отметил президент «ОФСОО ИСБ России» Дмитрий Тростин.

В течение десяти дней гостей ждут сотни ристалищ, в том числе и бои рыцарей на конях. Будут работать ярмарки средневекового творчества и мастер-классы. Все желающие смогут попрактиковаться в стрельбе из лука или арбалета.

