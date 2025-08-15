Из Керченского пролива вывезли 1,8 млн тонн загрязненного мазутом грунта

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Работы ведутся в рамках ликвидации последствий крушения танкеров в декабре 2024 года.

Из акватории Керченского пролива и прилегающих территорий вывезли свыше 1,8 миллиона тонн песка и грунта, загрязненных мазутом. Об этом 15 августа сообщил министр транспорта России Андрей Никитин.

По его словам, очистка территории продолжается в плановом режиме. Министр отметил, что была проведена уникальная операция по подводной срезке выступающих частей затонувших танкеров, в ходе которой срезали более 260 метров металла. Это позволило подготовить корпуса судов к откачке остатков топлива. Для работ были изготовлены специальные коффердамы, не имеющие аналогов в мировой практике.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года в результате непогоды. Вследствие аварии в море попали нефтепродукты. С обоих судов эвакуировали 27 человек, один погиб. По поручению президента Владимира Путина была создана рабочая группа для координации ликвидации последствий происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд постановил взыскать 49,5 млрд рублей по делу о крушении танкера «Волгонефть-212».

