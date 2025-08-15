Сотрудники ТЦК силой забрали на фронт сотрудников одесской станции ТО
Фото, видео: www.globallookpress.com/Juan Moreno; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Тех, кто сопротивлялся, жестоко избили.
В Одессе сотрудники ТЦК в поиске очередной жертвы нагрянули на станцию техобслуживания. Работников, которые не хотели отправляться на фронт, и тех, кто их защищал, жестоко избили.
По словам очевидцев, участниками массовой драки в итоге стали около 20 человек. Военкомы для усмирения непокорных использовали электрошокеры и дубинки. Пока одних заталкивали в микроавтобусы, другие попытались бежать.
Как рассказывает один из депутатов Рады, уже через несколько часов после задержания пойманные в автосервисе были на передовой в Николаевской области. Этого времени хватило, чтобы им оформили прохождение медкомиссии и выдали обмундирование.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.