Привет из будущего: показали новую схему Московского метрополитена

До 2030 года в столице планируют открыть еще 31 станцию.

Новую географическую схему Московского метро будущего могут увидеть посетители выставки «Та самая Москва», заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На плане отображены уже существующие и планируемые станции. Карта учитывает реальную планировку города: улицы, парки, водные и автомобильные магистрали.

«Гости познавательной выставки „Та самая Москва“ смогут увидеть уникальную географическую схему метро 2030 года и расположение новых станций на ней», — отметил Ликсутов.

Заммэра рассказал о расширении метрополитена.

«Согласно программе развития московского транспорта, до 2030 года планируем открыть в городе 31 станцию метро на новых и уже существующих линиях» , — сообщил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на выставке «Та самая Москва» представили усовершенствованные турникеты.

Новые модели — с цветовой индикацией статуса оплаты и виброоткликом для слабовидящих пассажиров. По заявлению организаторов, подсветка мгновенно сигнализирует об успешной или неуспешной транзакции, а тактильный сигнал помогает понять, открыт ли проход. Новые решения рассчитывают повысить скорость пассажирского движения и удобство пользования метро, в том числе для людей с ограничениями по зрению.

