Товаров с подтвержденным качеством на маркетплейсах стало больше

Со следующего года подтверждать соответствие продукции обяжут всех продавцов на интернет-площадках.

На маркетплейсах растет число товаров с подтвержденным качеством. Как выяснили «Известия», более 30 миллионов карточек уже имеют сертификат соответствия.

А в ближайшее время их станет около 200 миллионов. Чаще всего проверяют бытовую технику, одежду, косметику, продовольствие и детские товары. Работу ведут с 2021 года. А со следующего подтверждать соответствие товара обяжут всех продавцов на интернет-площадках.

