Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Марка
Фото, видео: 5-tv.ru
Четырехлетнему мальчику требуется дорогостоящее лечение.
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел»! Накануне мы рассказали о четырехлетнем Марке.
У мальчика детский церебральный паралич. Его мышцы постоянно напряжены. Он не может сделать ни шагу без помощи родителей.
Чтобы поставить Марка на ноги, требуется дорогостоящая операция, а затем курс реабилитации. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму на лечение.
Большое вам спасибо!
