«Бывал я тут уже»: Лавров прибыл на Аляску в толстовке с надписью «СССР»

Лавров прибыл на Аляску в толстовке с надписью СССР

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Российский министр иностранных дел воздержался о подробных комментариев.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся в составе российской делегации в Анкоридже, сообщил, что посещает Аляску не впервые. Кадры прибытия главы ведомства в отели появились в распоряжении 5-tv.ru.

"Бывал я тут уже", - сказал Лавров и проследовал в холл отеля.

Он прибыл к отелю в повседневной одежде. На груди его толстовки, предположительно, расположена надпись «СССР». Вместе с Лавровым в делегацию входят помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, спецпредставитель президента по сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа в 22:00 мск на базе ВВС США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По словам Ушакова, основное внимание лидеры уделят ситуации на Украине, а также обсудят более широкие вопросы обеспечения международной безопасности и мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев прилетел на Аляску.

