Силы ПВО России за ночь сбили 53 украинских беспилотника в регионах страны

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Основная часть атак пришлась на Курскую и Ростовскую области.

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 15 августа перехватили и уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, 13 дронов были ликвидированы в небе над Курской областью, еще 11 — над Ростовской. Семь беспилотников сбили в Самарской области, шесть — в Белгородской. Кроме того, по пять аппаратов было уничтожено в Орловской области и по четыре — в Брянской и Воронежской областях.

Также оборонные подразделения нейтрализовали по одному беспилотнику над Саратовской областью, Республикой Калмыкия и акваторией Азовского моря. В Минобороны России уточнили, что все перехваченные цели были самолетного типа и были уничтожены дежурными силами ПВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в период с 20:00 13 августа до 07:00 14 августа силы ПВО России успешно ликвидировали 44 беспилотника, принадлежавшие украинским военным, над различными регионами страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.