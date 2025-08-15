Ким Чен Ын: КНДР вместе с РФ противостоит неонацизму

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российско-корейские отношения, по его словам, превращаются в беспрецедентный военный союз.

Выступая по случаю 80-й годовщины освобождения Кореи от японских оккупантов, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян вместе с Москвой противостоит неонацизму. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Сегодня российско-корейские дружеские отношения превращаются в беспрецедентный военный союз, эти отношения укрепляются еще больше в совместной борьбе по защите международной справедливости, безопасности и суверенитета, в совместной борьбе с возрождением неонацизма», — заявил корейский лидер.

Ким Чен Ын отметил, что российско-корейские отношения укрепляются еще больше в совместной борьбе по защите международной справедливости, безопасности и суверенитета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти КНДР закрепят в конституции нежелание вести дела с Сеулом. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон уточнила, что политика Сеула по отношению к Пхеньяну вряд ли изменится. По ее словам совместные учения Республики Корея и США «вновь выявят враждебную природу» южного соседа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.