Опубликованы кадры последствий атаки дронов ВСУ на жилую многоэтажку в Курске

Несколько припаркованных автомобилей выгорели дотла.

Кадры последствий атаки дронов ВСУ на жилую многоэтажку в Курске оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видео отчетливо видны серьезные повреждения, которые получил многоэтажный дом. Взрывной волной выбило стекла. Четыре верхних этажа вследствие удара были охвачены огнем. К счастью, пожарным удалось справиться с возгоранием.

Повреждения получили и припаркованные во дворе автомобили. Несколько из них и вовсе выгорели дотла.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что число пострадавших при атаке дронов ВСУ достигло десяти человек, среди которых ребенок 2010 года рождения. Также стало известно, что одна женщина погибла.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Хинштейн назвал суммы выплат пострадавшим в результате атаки дронов ВСУ жителям Курска.

