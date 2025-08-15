Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Домой вернулись 84 российских военнослужащих.

На родину из украинского плена вернулась еще одна группа наших бойцов. Спецборт прилетел накануне, обмен прошел по формуле 84 на 84. Впереди у военнослужащих лечение и реабилитация. Ну, а в первые минуты после приземления многие из них не смогли сдержать эмоции. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев пообщался с вернувшимися.

Военный Ил-76 рулит по взлетной полосе. Это специальный рейс из Белоруссии. На борту — бывшие российские военнопленные, которых сегодня освободили.

Технически все будет происходить примерно так же, как происходило на прежних таких мероприятиях. Вот сейчас откроется рампа большого грузового транспортного самолета, и на эту землю, на этот бетон выйдут 84 наших соотечественника. 84 человека сегодня возвращаются домой.

Выход с флагом на родную землю вызвал у многих бурю эмоций.

Несколько месяцев в полной неизвестности. Матери этого солдата уже сказали, что он пропал без вести и возможно погиб. Потом написали — все-таки жив. Звонит домой, на глазах — слезы.

Вот мы слышим, как мать буквально кричит в телефон и после разговора с сыном ее не остановить. Каждый вернувшийся первым делом звонит своим родным.

В плену у них не было никакой информации — о своем возможном освобождении узнали за несколько часов.

«Не спали, всю ночь ждали, на самом деле или нет (будет обмен. — Прим. ред.). С утра загрузили, повезли. Все ждали до последнего», — вспоминает военнослужащий Рустам Умаев.

Все возвратившиеся чувствуют себя хорошо. Несмотря на это состояние их здоровья все равно будет проверено. Обмен по формуле 84 на 84 стал возможен при содействии страны посредника. Объединенные Арабские Эмираты постарались, чтобы солдаты с двух сторон вернулись домой.

