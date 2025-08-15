Проукраинские активисты вышли на митинг на Аляске
740 0
Фото, видео: www.globallookpress.com/Jorge Castellanos; 5-tv.ru
Большинство протестующих — местные жители.
По-своему подготовились к саммиту на Аляске проукраинские активисты.
На предполагаемом пути следования делегаций журналистов они выстроились с флагами и плакатами, выступая против переговоров, а значит — и против мирного урегулирования.
При этом, судя по кадрам, украинцев на митинге — явное меньшинство. В основном, это местные жители. И почему их так беспокоит происходящее за восемь тысяч километров от дома — большой вопрос.
