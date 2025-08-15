Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Президент посетит одно из промышленных предприятий города.
Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, Владимир Путин посетит одно из промышленных предприятий города и проведет встречу с губернатором региона. После этого российский лидер отправится в Анкоридж.
Ранее Песков сообщил, что президент РФ всегда совмещает региональную работу с международными делами при дальних поездках в направлении востока.
Встреча Путина и Трампа тет-а-тет начнется 15 августа около 11:30 по местному времени (22:30 по мск) на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Центральной темой переговоров станет конфликт на Украине, также будут обсуждаться российско-американские отношения. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, после этого саммит продолжится уже в составе делегаций.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что самолет с журналистами кремлевского пула приземлился в Анкоридже.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.