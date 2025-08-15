Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Президент посетит одно из промышленных предприятий города.

Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин посетит одно из промышленных предприятий города и проведет встречу с губернатором региона. После этого российский лидер отправится в Анкоридж.

Ранее Песков сообщил, что президент РФ всегда совмещает региональную работу с международными делами при дальних поездках в направлении востока.

Встреча Путина и Трампа тет-а-тет начнется 15 августа около 11:30 по местному времени (22:30 по мск) на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Центральной темой переговоров станет конфликт на Украине, также будут обсуждаться российско-американские отношения. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, после этого саммит продолжится уже в составе делегаций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что самолет с журналистами кремлевского пула приземлился в Анкоридже.

