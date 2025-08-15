Более 40 полицейских пострадали в результате протестов в Сербии

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Задержано 37 человек, сотрудникам правопорядка приходится применять слезоточивый газ.

В ходе протестов в Сербии пострадали 42 сотрудника местной полиции. Такой информацией поделился министр внутренних дел страны Ивица Дачич.

«Ранения получили 42 сотрудника полиции, из них 26 — в Белграде. Это предварительные данные… Несколько человек получили тяжелые травмы», — уточнил чиновник.

Известно, что были задержаны 37 человек из числа протестующих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция в Белграде и Нови-Саде применяет слезоточивый газ.

Волна антиправительственных митингов захлестнула Сербию после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Из-за случившегося погибли 16 человек. В ходе расследования был арестован бывший глава сербского Минстроя. Протестующие требуют отставки президента страны Александра Вучича и проведения внеочередных парламентских выборов.

Лидер Сербии, при этом, отказался подчиниться требованиям демонстрантов и заявил, что протестные акции спонсируются на деньги западных государств.

