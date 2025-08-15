Три направления для провокаций: в МИД РФ сообщили о возможных попытках Украины сорвать встречу Путина и Трампа
В МИД РФ сообщили о возможных попытках Украины сорвать встречу Путина и Трампа
Фото: © РИА Новости/ Сергей Гунеев
Действия киевского режима расходятся с заявлениями о стремлении к мирному урегулированию кризиса.
Украина будет всеми силами пытаться сорвать переговоры РФ и США в Анкоридже. Об этом ТАСС рассказал спецпредставитель МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Он назвал три возможных направления провокационных действий Незалежной.
«Есть много прямых и косвенных подтверждений того, что Киев будет использовать весь доступный ему арсенал для того, чтобы либо максимально сорвать переговорный процесс либо создать крайне негативный фон по отношению к России как участнику переговоров», — отметил дипломат.
Первым вариантом может стать усиление ударов по объектам гражданской инфраструктуры нашей страны. По словам Мирошника, количество таких атак в последнее время практически удвоилось, что, по его мнению, говорит о нежелании украинской стороны разрешать конфликт путем диалога.
Второе направление — действия Киева «под чужим флагом», то есть использования западных информационных ресурсов для распространения материалов, порочащих РФ.
Третья стратегия, по словам Мирошника, заключается в попытках прорвать фронт и войти на российскую территорию.
Спецпредставитель МИД РФ подчеркивает, что действия Украины расходятся с заявлениями о стремлении к мирному урегулированию кризиса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия сорвала планы Украины по реализации ракетной программы ОТРК «Сапсан». Комплекс предназначался для ударов вглубь России — по мирным территориям. Дальность поражения ОТРК обозначена в пределах 500-750 километров.
