Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ на жилую многоэтажку в Курске

В здании начался пожар. Пострадавшим оказывается помощь.

В результате атаки ВСУ на многоэтажный жилой дом в Курске есть жертвы. Об инциденте рассказал врио губернатора области Александр Хинштейн.

«В результате удара начался пожар, огнем охвачены четыре верхних этажа. К глубокой скорби, погибла одна женщина… Еще шесть человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Всем им оказывается медицинская помощь», — уточнил глава региона.

Хинштейн добавил, что на месте работают оперативные службы, пожарные ликвидируют огонь. Губернатор также пообещал помочь с восстановлением пострадавшего жилья.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

