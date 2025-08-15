Протесты в Сербии продолжаются: полиции в Белграде пришлось применять слезоточивый газ

Фото: Известия/стрингер Сергей Петров

В результате антиправительственных выступлений в стране пострадали свыше 60 человек.

Полиция в Белграде продолжает подавлять акции протеста на улицах сербской столицы. Правоохранители применяют слезоточивый газ, пытаясь разогнать демонстрантов, выкрикивающих лозунги. Общественный транспорт временно не работает, дороги заполнили участники протестов в масках и банданах, а также усиленные наряды полиции.

В результате антиправительственных выступлений в Сербии пострадали свыше 60 человек. Участники беспорядков атаковали офисы правящей Сербской прогрессивной партии в Белграде и Нови-Саде. В ход шли камни, фейерверки и даже гранаты с газом. Полицейских обстреливали пиротехникой, пострадали и мирные жители.

Президент Сербии Александр Вучич охарактеризовал происходящее как провалившуюся попытку начать гражданскую войну.

«Никакой гражданской войны не будет. Они выставляют напоказ всю свою истерику и отчаяние, потому что их мало. И потому что их становится все меньше и меньше. И потому, что они знают, что потерпели неудачу», — заявил глава государства.

Волна антиправительственных митингов захлестнула Сербию после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Из-за случившегося погибли 16 человек. В ходе расследования был арестован бывший глава сербского Минстроя. Протестующие требуют отставки президента страны Александра Вучича и проведения внеочередных парламентских выборов.

Лидер Сербии, при этом, отказался подчиниться требованиям демонстрантов и заявил, что протестные акции спонсируются на деньги западных государств.

