Трамп ввел нацгвардию в Вашингтон накануне встречи на Аляске

Фото: Reuters/Jose Luis Gonzalez

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Местные власти осудили решение лидера страны.

Власти округа Колумбия и демократические законодатели осудили решение президента США Дональда Трампа направить в Вашингтон подразделения Национальной гвардии, обвинив лидера страны в превышении полномочий. Об этом подробнее пишут «Известия».

«Вашингтон, округ Колумбия, имеет один из самых высоких уровней преступности в мире, больше, чем многие из самых жестоких стран», — написал Трамп на платформе Truth Social.

По словам президента США, число насильственных преступлений в округе значительно возросло, а уровень убийств практически удвоился за последнее десятилетие. Он добавил, что ситуация в столице взята под контроль, и пообещал восстановить безопасность с помощью полиции и армии.

Солдаты Национальной гвардии США начали прибывать в Вашингтон в соответствии с указом президента. По информации NBC News, срок их присутствия продлится до 25 сентября. Однако в документе указано, что вывод подразделений состоится после того, как Трамп сочтет, что «закон и порядок восстановлены».

В общей сложности в город отправлены 800 бойцов.

По словам Трампа, инициатива — это «исторический шаг к спасению города». Поводом стали недавние громкие преступления, в том числе убийство 21-летнего стажера Эрика Тарпиняна-Джакима и нападение на бывшего сотрудника DOGE, раненого при попытке остановить угон авто.

В чрезвычайных ситуациях президент США может взять под контроль полицию на 30 дней. Для продления полномочий требуется одобрение Конгресса. Однако обе палаты контролируются республиканцами, что снижает вероятность отказа.

Проблема в том, что Вашингтон — оплот демократов. На президентских выборах 2024 года Камала Харрис получила здесь 90% голосов. Местные власти негативно отреагировали на действия Трампа, назвав их превышением полномочий.

Мэр столицы США Мюриэл Баузер назвала действия президента «беспрецедентными и тревожными». Кроме того, в ответ на публикацию указа в городе прошли протестные акции, собравшие сотни недовольных граждан.

Эксперты напоминают: Трамп пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью.

«Понятно, что это всех возмущает, особенно либералов. Но для его правого консервативного электората это свидетельство того, что этот президент, в отличие от других, не только пообещал, но и реально начал делать…» — сказала Виктория Журавлева, заместитель директора ИМЭМО РАН и руководитель Центра североамериканских исследований.

«Такой гамбит Трампа был бы невозможен, если бы в столице царил полный мир. Жители из некоторых особенно неспокойных районов округа, возможно, положительно отнесутся к действиям полиции…» — заявил американский политолог Стивен Коллинсон.

Коллинсон также добавил, что действия президента — это не только мера безопасности, но и политический ход.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.