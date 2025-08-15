Сложнейшие операции: как СВО изменила военную медицину в России

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Пока на передовой продолжаются сражения, за спиной у бойцов разворачивается не менее значимая борьба — за жизни раненых.

Российские армейские медики выполняют уникальные операции по восстановлению поврежденных нервов и установке титановых пластин в зону черепа практически вблизи линии боевого контакта. Об этом рассказывают «Известия».

Опыт СВО вносит изменения в работу большинства российских армейских подразделений. Совершенствуется и система оказания медицинской помощи — начиная от содержания аптечек и новых жгутов, заканчивая эвакуацией пострадавших.

Изначально госпитали и больницы ДНР и ЛНР несли основную нагрузку. Однако по мере продвижения российских войск Донецк оказался все дальше от линии фронта, и медикам пришлось передислоцироваться ближе к передовой. Это потребовало от медицинских отрядов специального назначения (МОСН) высокой мобильности и готовности к переменам.

«В нашем отряде мы не только оказываем экстренную помощь, но и занимаемся долечиванием: проводим восстановительные операции, удаляем аппараты внешней фиксации. Кроме того, ведем консультативный прием», — поделилась капитан медслужбы Татьяна Скакунова.

Большинство специалистов отряда — выпускники Военно-медицинской академии имени Кирова. Среди них — трое кандидатов медицинских наук.

Скакунова подчеркнула, что их отряд отличается от других медицинских подразделений наличием узкопрофильных врачей. Это позволяет проводить сложнейшие манипуляции прямо у линии фронта, без необходимости направлять бойцов в отдаленные медучреждения. Такой подход ускоряет выздоровление и увеличивает шансы на полное восстановление.

В отряде наладили проведение нескольких сложных операций, включая невролиз — восстановление нервов, пораженных рубцовой тканью. Также востребованы процедуры по установке титановых имплантов в череп, что требует высокой точности.

Для качественного лечения необходимы не только специалисты, но и оборудование, позволяющее оперативно проводить анализы.

«У нас есть анализатор газов крови, аппарат для общего исследования мочи, гематологический анализатор крови. Все это штатное оснащение. Лаборатория была полностью оборудована Военно-медицинской академией», — сообщил подполковник медслужбы Александр Байдуганов.

Современные боевые действия изменили и характер травм. Из-за активного применения дронов участились глазные ранения. Офтальмолог Дмитрий Здоровцов, старший лейтенант медслужбы, ведет прием на передовой. Он отметил, что лишь 2% его пациентов обращаются по причине заболеваний, остальные — с травмами.

«Если сравнивать с афганской или чеченской кампаниями, то сейчас из-за минно-взрывных ранений и сбросов с дронов мелкие осколки часто попадают в глаза», — обратил внимание врач.

Данные по травмам глаза фиксируются для последующего анализа. Врач подчеркнул важность использования защитных очков и регулярно напоминает об этом бойцам.