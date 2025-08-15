ЗРК «Стрела-10» против дрона ВСУ «Юпитер». Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил дрон ВСУ «Юпитер»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Зенитный ракетный комплекс прикрывает мотострелковые и артиллерийские позиции от ударных и разведывательных БПЛА.
Расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» группировки «Восток» уничтожил беспилотник «Юпитер» ВСУ на южно-донецком направлении спецоперации. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Традиционно «Стрела-10» прикрывает мотострелковые и артиллерийские позиции наших сил от ударных и разведывательных дронов ВСУ. За последнюю неделю упомянутым выше расчетом было уничтожено более 20 воздушных целей.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
