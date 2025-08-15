Полиция Петербурга проводит проверку по факту нападения подростков на двойника Ленина
Полиция проводит проверку по факту нападения на двойника Ленина в Петербурге
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
В Петербурге полиция разбирается в деталях очень необычного нападения. Трое подростков избили местного жителя, который последние 25 лет живет в образе Владимира Ленина. Собственно, за это сходство товарищ и пострадал.
Видео кто-то выложил в домовом чате, оно тут же разлетелось по соцсетям и уже через пару часов одного из нападавших нашли. Но он даже извиниться не смог без мата.
Сам пострадавший не держит зла на подростков, но только потому что из-за провалов в памяти не помнит тот день.
«Я не могу вспомнить. Лучше не вспоминать, давайте не будем. Если бы мне не показали это видео, я бы и не вспоминал бы. С полицией тем более не связывался бы», — говорит пострадавший Федор Житорюк.
Тем не менее уголовное дело возбуждено по статье хулиганство. А вот жители дома, где произошел конфликт, обещают взять под охрану вождя мирового пролетариата, ведь он уже стал легендой района. Всегда приветлив и с радостью фотографируется, если его попросят.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.