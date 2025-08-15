Фото, видео: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP; 5-tv.ru

Интервью министра финансов США уже разлетелось по мировым СМИ.

Все прогнозы относительно встречи президентов РФ и США на Аляске, которые, в основном, приходят из Старого Света, порядком утомили всех и даже некоторых непосредственных участников встречи.

Сегодня очень лаконично, но доходчиво выразился министр финансов США Скотт Бессент. Его реплика из интервью, которое он дал за несколько часов до отлета на саммит, уже разлетелась по мировым СМИ.

«Я хочу сказать, что европейским коллегам пора либо смириться, либо заткнуться. Они постоянно твердят: „США должны сделать это, США должны сделать то“… Если мы хотим действовать единым фронтом, думаю, наши европейские коллеги должны внести свой вклад», — сказал Бессент.

Бессент добавил, что Дональд Трамп готов продолжать переговоры, а за российско-американским саммитом на Аляске может вскоре последовать и второй раунд консультаций.

