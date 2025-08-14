Фильм «Геля» на фестивале «Окно в Европу» получил приз «За энергию на экране»

Фото, видео: 5-tv.ru

Криминальную комедию назвали кином для людей.

Честное, веселое кино для людей и про людей — именно так охарактеризовали криминальную комедию «Геля» на фестивале «Окно в Европу», завершившемся в Выборге. Картину отметили призом в номинации «За энергию на экране».

«Спасибо большое, что мы — я и моя команда — находимся на этом фестивале. Почетно. Замечательный вечер. Спасибо еще раз», — поделился режиссер фильма Стас Иванов во время получения награды.

Именно «Геля» открыл кинофестиваль «Окно в Европу». История рассказывает про дальнобойщика Саню, который пытается обеспечить свою семью. Однако за легкими деньгами стоит опасная авантюра — герою предстоит перегнать гелендваген, добытый незаконным путем.

На фестивале фильм представили режиссера Стас Иванов и актеры Илья Малаков, Дарья Мельникова, Антон Кузнецов.

Дистрибьютором картины стала «НМГ Кинопрокат», которая входит в холдинг «Национальная Медиа Группа». В производстве фильма приняли участие кинокомпания «Ол Медиа Компани», онлайн-кинотеатр START, телеканал РЕН ТВ и 74 Film Studio.

