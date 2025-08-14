Семейная пара и пенсионер пострадали при атаке беспилотника ВСУ на Курскую область

Три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ на Курскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Киевский режим продолжает терроризировать мирное население.

Три человека получили ранения при атаке украинского беспилотника на Курскую область. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Он отметил, что вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в деревне Свобода Рыльского района. В результате удара пострадала семейная пара.

«У 42-летних мужчины и женщины осколочные ранения средней степени тяжести», — уточнил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Еще одна атака украинского беспилотника произошла в селе Званном Глушковского района, в результате которой пострадал 75-летний мужчина, он ехал в этот момент по дороге на велосипеде.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

