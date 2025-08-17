Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова. 5-tv.ru

Олег Павлович запомнился удивительным творческим путем и остался в сердцах учеников, коллег и близких людей.

Светлый, позитивный, талантливый, гениальный, добрый — лишь малая часть слов, которые были сказаны про народного артиста СССР, режиссера Олега Табакова. Каждый, кто был знаком с маэстро, говорит с улыбкой от воспоминаний об этом человеке широкой души.

На открытии выставки «Олег Табаков. Судьба увлеченного человека» 5-tv.ru удалось побеседовать с теми, кто с гордостью может назваться учениками, коллегами и близкими людьми режиссера.

В этом году, 17 августа, Табаков мог отпраздновать 90-летие, если бы не воля судьбы, оборвавшая его жизнь семь лет назад. Но память о великом деятеле искусств останется в сердцах разных поколений, ведь о нем продолжают говорить с любовью.

Народная артистка РФ Марина Зудина, ставшая спутницей Табакова на долгие годы, рассказывает, что чувства к супругу до сих пор переполняют ее. Когда речь заходит об Олеге Павловиче, можно заметить, как вдохновенно выглядит артистка.

«Он в семье был всегда главным человеком, которого мы безмерно любили и любим до сих пор. Для меня самое главное — когда любят того, кого любишь ты. Когда вспоминают того, кто является огромной частью твоей жизни. <…> Я наполнена в принципе любовью. Я ее не растратила. Я очень счастливая женщина. Ничего не возможно пережить. И каждый из вас никогда свои утраты не забудет», — поделилась Зудина.

Фото: Виленкин Борис, Тер-Ованесов Георгий/ТАСС

Марина Вячеславовна подарила Олегу Павловичу двух детей — красавицу Марию и Павла, который не только делил с отцом дом, но и одну сцену. Наследнику режиссера было радостно от совместных спектаклей, ведь они давали больше времени для времяпрепровождения вместе.

Павел открыто и честно рассказывает, что не перенял у отца никаких привычек, потому что он совершенно другой человек. Разве что любимый футбольный клуб у них был один на двоих.

«Олег Павлович болел за „Спартак“. Он любил футбол очень. У меня был период, когда я болел за другую команду, но меня быстро перевоспитали. Папа сказал, за них болеть не надо. Все-таки футбол — дело семейное», — поделился Павел.

Также актер открыл семейную тайну — дома родителей он звал по именам. Объяснить причину не смог. Ответил, что так было заведено.

Несмотря на четкое разделение себя от своего родителя, Павел все-таки признает, что кое-что из взглядов отца ему пришлось по душе.

«Нельзя вдалбливать в голову другим людям, что одно хорошо, а другое плохо. Нужно направлять советом, чтобы человек сам пришел к нужным ему решениям. Вбивать информацию не надо. Надо тонко направлять», — с улыбкой вспомнил Павел наставления отца.

В день открытия выставки в честь Олега Табакова многие упомянули о том, что он притягивал людей, потому что жил для них. И никак иначе не мог. Чем больше отдавал, тем больше насыщался энергией, которую также раздаривал окружающим.

«Говорят, хороший человек — это не профессия. Но для Табакова это была главная профессия. Все, что остается за кулисами, за кадром, тоже очень важно. Скольким людям он помог в бытовом плане», — рассказал ученик Табакова, актер Владислав Миллер.

Фото: www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

По словам артиста, Олег Павлович любил, когда у актеров его театра рождаются дети. При этом он никогда не оставлял никого в беде. В общежития студентам, у которых не хватало денег на вещи, он приносил кухонную утварь и продукты.

Табаков прекрасно помнил, каково это быть голодным артистом, и не хотел такой же участи для своих учеников. Путь режиссера был велик, но и тернист.

«Каждая его фраза — это цитата, которую можно повесить на грудь и все время заглядывать и смотреть, как он относился к детям, как он относился к ученикам. Хотя в 82-м году ему запретили набирать учеников. У него тоже были неспокойные моменты в жизни, мягко говоря. И инфаркт в 29 лет не от того, что все было гладко. Он через тернии к звездам проходил. И это надо помнить и знать», — поделилась заслуженный тренер России Ирина Винер.

Олег Павлович вошел в историю отечественных театра и кино. Он стал примером для многих артистов.

Заслуги Табакова поистине велики. Он основал целых два театра — «Современник» (был одних из основателей) и «Табакерка». А также 18 лет возглавлял Московский художественный театр имени А. П. Чехова.

Он снялся в более чем 120 фильмах, в числе которых «Живые и мертвые», «Война и мир», «Гори, гори, моя звезда», «Семнадцать мгновений весны», «12 стульев», «Д’Артаньян и три мушкетера» и многих других. Кроме того, подарил голос коту Матроскину из мультфильма «Простоквашино».

В медиацентре парка «Зарядье» 7 августа открылась выставка «Олег Табаков. Судьба увлеченного человека». Интерактивная экспозиция раскрывает многогранный творческий путь Олега Павловича, позволяя посетителям погрузиться в атмосферу его эпохи и узнать подробности из его биографии.

