Россия круче, чем весь мир: телеведущая Пудова путешествует только по России

Телеведущая Ирина Пудова предпочитает путешествовать только по России. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru в рамках седьмого Фестиваля молодого искусства «Таврида. АРТ».

Ведущая пояснила: в регионах можно отыскать глубокие смысловые послания. Ими, по мнению Пудовой, нужно наполнять умы подрастающих поколений.

«Мы находим новые символы в регионах. Очень правильное время для России сейчас. Нам это необходимо. И этими символами нужно наполнять головы молодежи!» — предлагает телеведущая.

Ирина Пудова добавила, что ее поездки по родине связаны с профессиональными интересами, они помогают открывать достоинства родных земель. По словам ведущей, Россия круче, чем весь мир.

Ранее 5-tv.ru писал, что и иностранцы стали чаще выбирать Россию для путешествий. По данным ассоциации туроператоров (АТОР), самое популярное для отдыха направление — Краснодарский край с его черноморскими курортами. И конечно, в списке обязательных для посещения — Петербург и Москва.