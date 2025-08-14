Минюст внес «Репортеров без границ»* в перечень нежелательных организаций в РФ
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Соответствующий список пополнила еще одна компания.
Министерство юстиции России расширило список организаций, признанных нежелательными на территории страны.
В обновленный перечень внесены французская правозащитная структура «Репортеры без границ»* (RSF) и американская организация Group 36* («Группа 36»).
Ранее 5-tv.ru писал о том, что деятельность Британского Совета* была также признана нежелательной на территории России. По данным Минюста, организация причастна к действиям, направленным на подрыв территориальной целостности страны и дестабилизацию социально-политической обстановки.
Кроме того, «Bild на русском»** также был внесен в реестр организаций-иноагентов на территории РФ. В ведомстве подчеркнули, что издание распространяло недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях, а также сообщения, которые были направлены на формирование негативного образа о Вооруженных силах страны.
* — организация признана нежелательной в России
** — признана в РФ организацией-иностранным агентом