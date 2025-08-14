Путин по пути на Аляску совершит региональную поездку

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

В какой субъект РФ посетит глава государства?

Президент России Владимир Путин совершит региональную поездку по дороге на Аляску, где у него состоятся 15 августа переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналисту Павлу Зарубину.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что президент всегда при дальних поездках в направлении востока совмещает региональную работу с международными делами.

«Так будет и на этот раз», — указал Песков.

Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется 15 августа около 11:30 по местному времени (22:30 по мск) на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Центральной темой встречи станет конфликт на Украине, также будут обсуждаться российско-американские отношения.

Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, после этого переговоры продолжатся уже в составе делегаций. В российскую группу вошли спецпредставитель российского лидера по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и глава Минфина РФ Антон Силуанов.

