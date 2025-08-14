Вице-мисс Россия — 2017 Александрова вышла замуж за пять месяцев до гибели

Фото: Instagram*/ kseniyaalexandrova

Модель строила большие планы на будущее.

Модель и вице-мисс «Россия 2017» Ксения Александрова скончалась в НИИ имени Склифосовского после аварии в Тверской области.

В июле автомобиль, в котором находилась модель, столкнулся с лосем, выскочившим на обочину. Девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму, и, несмотря на усилия врачей, умерла 12 августа.

Еще весной, в марте, Ксения вышла замуж за избранника Илью, сыграв пышную свадьбу под Москвой. Медовый месяц влюбленные провели на Мальдивах.

«Никогда не думала, что одно событие может так долго звучать внутри. Я помню каждую секунду и кажется, что я все еще проживаю весь вихрь эмоций. В этот день было столько любви, радости и искренних чувств, что сердце до сих пор полно ими. Спасибо каждому, кто был вместе с нами — это бесценно!» — писала Ксения в соцсетях.

В блоге она делилась планами стать психологом и радовалась семейному счастью. Друзья и подписчики вспоминают ее как яркую и добрую девушку, умевшую вдохновлять окружающих.

