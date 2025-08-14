«Он по рукам ходил»: актриса Лужина жалеет о том, что отдала сына в интернат

Актриса Лариса Лужина пожалела о том, что отдала сына в интернат

Народная артистка РСФСР раскаялась также и в разводе с его отцом.

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина откровенно рассказала о личной жизни и воспитании ребенка в интервью пранкеру Соряну.

По словам актрисы, плотный график и гастроли не позволяли уделять сыну Павлу достаточно внимания, из‑за чего их отношения не стали по‑настоящему доверительными.

«Все мы, актеры, мало внимания уделяем своим детям! Это твоя профессия и ничего не поделаешь», — объяснила она.

Лужина прямо отметила, что на два года отдала сына в интернат и сейчас жалеет об этом решении. При этом она уточнила, что сын не держит на нее зла, хотя очень не любил то место. Актриса мало его видела. Он часто жил с бабушкой в Таллине или у друзей семьи.

«Он все время по рукам ходил, если так можно выразиться, но, слава богу, по хорошим, добрым рукам, которые его не испортили», — отметила Лужина.

Актриса также выразила сожаление о разводе с отцом сына, кинооператором Валерием Шуваловым, и считает, что расходиться с ним, когда ребенку было всего шесть лет, не следовало. Она отмечает по-настоящему близкие отношения Валерия и Павла.

«Он (Валерий Шувалов. — Прим. ред.) остался отцом ему до конца — вот он в 2020 году от пандемии (коронавируса. — Прим. ред.) умер. Они были всегда — отец и сын!» — рассказала артистка.

Актриса также подчеркнула, что и у нее самой с Валерием всегда были дружеские, теплые отношения.

