«Два больших босса»: Орбан о встрече Путина и Трампа

Переговоры между лидерами двух крупнейших держав способны повлиять на будущее мироустройство.

Итоги встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа способны повлиять на весь мировой баланс сил и задать новый вектор международных отношений, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он подчеркнул, что именно прямой диалог лидеров двух крупнейших держав способен снять напряженность и создать условия для долгосрочной стабильности.

«Два больших босса, русские и американцы, должны напрямую договориться и составить план, как будет выглядеть мир в будущем», — заявил политик изданию PragerU.

Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется 15 августа около 11:30 по местному времени (22:30 по мск) на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Центральной темой встречи станет конфликт на Украине, также будут обсуждаться российско-американские отношения. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, после этого переговоры продолжатся уже в составе делегаций.

