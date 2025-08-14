Еще 84 российских военнослужащих вернулись из украинского плена
Фото, видео: 5-tv.ru
Наши бойцы созвонились с близкими, голоса которых не слышали уже очень давно.
Из украинского плена возвращается еще 84 российских военнослужащих. Взамен Киеву переданы столько же боевиков ВСУ.
Сейчас наши бойцы находятся в Белоруссии, с ними работают медики и психологи. Первым делом всем дали возможность связаться с родными и близкими, голоса которых не слышали уже очень давно.
В ближайшее время наши военные отправятся спецбортом в Москву, где пройдут курс восстановления, а при необходимости — лечения. Как сообщило Минобороны, посредником в обмене пленными стали Объединенные Арабские Эмираты.
