Еще 84 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Наши бойцы созвонились с близкими, голоса которых не слышали уже очень давно.

Из украинского плена возвращается еще 84 российских военнослужащих. Взамен Киеву переданы столько же боевиков ВСУ.

Сейчас наши бойцы находятся в Белоруссии, с ними работают медики и психологи. Первым делом всем дали возможность связаться с родными и близкими, голоса которых не слышали уже очень давно.

В ближайшее время наши военные отправятся спецбортом в Москву, где пройдут курс восстановления, а при необходимости — лечения. Как сообщило Минобороны, посредником в обмене пленными стали Объединенные Арабские Эмираты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.