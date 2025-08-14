Журналисты кремлевского пула вылетели на Аляску

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа.

Первый самолет с нашей делегацией в ближайшее время уже прибудет на Аляску для подготовки предстоящего саммита России и США. А около получаса назад в Анкоридж отправились и журналисты кремлевского пула. Они также летят прямым рейсом.

«Российские журналисты в ожидании вылета в Соединенные Штаты. Владимир Путин, я напомню, первый из лидеров России, который побывает на Аляске», — рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Дорога туда займет около десяти часов. Борт, который доставит журналистов на место предстоящих переговоров, перед вылетом показал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

«Вот так выглядит тот самый Ил-96, который должен доставить пул российских журналистов на Аляску. Визы получены, рейс прямой, следующая остановка — Анкоридж, именно там и должна состояться, без преувеличения, историческая встреча лидеров России и США», — отмечал корреспондент.

