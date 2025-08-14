Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Фестиваль пройдет 30 и 31 августа в Москве.

На фестивале «ДК Горбунова — легенда русского рока» выступят всего два коллектива с женским вокалом из всех заявленных групп, одним из которых будет независимый инди-проект Elena Jaya. Об этом рассказал лидер и вокалистка группы Елена Джая в беседе с 5-tv.ru.

«Очень интересно познакомиться вживую с действительно легендами нашего русского рока и стоять на одной площадке. Плюс интересный момент у этого феста — есть только два коллектива с женским вокалом, заявленных в лайнапе, и это тоже часть вызова. Поэтому я, честно говоря, в предвкушении», — поделилась исполнительница.

Фестиваль — отличная площадка для экспериментов, которых Елена Джая не боится. Она пообещала, что выступление ее коллектива запомнится зрителям интересным звучанием композиций.

«Будет несколько песен из нового (альбома. — Прим. ред.) EP, таких максимально рокерских. Также будет одна народная песня, очень для меня и для всего коллектива значимая и мощная, которую мы сделали как раз в таком альтернативном звучании, совершенно ненародном. И все остальное услышите сами», — рассказала певица.

Оба дня фестиваля, 30 и 31 августа, обещают феерию рок-музыки сразу на трех сценах в Москве. Среди заявленных артистов и групп числятся как начинающие, так и легендарные коллективы, среди которых «Агата Кристи», «Крематорий», «Алиса», «Бахыт-Компот». По словам организаторов фестиваля, выступит и секретный гость, которого объявят за две недели до мероприятия.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX