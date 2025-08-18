«Музыкальное удовольствие»: в сентябре стартует новый сезон «Битвы поколений»

Фото: пресс-служба МУЗ-ТВ

МУЗ-ТВ раскрыл детали состязания между легендами шоу-бизнеса и молодыми исполнителями.

Зрители разных возрастов ждали премьеру четвертого сезона полюбившегося шоу «Битва поколений». Канал МУЗ-ТВ 13 сентября в 17:00 покажет новые эпизоды музыкального сражения легенд российского шоу-бизнеса и молодых исполнителей.

«В новом сезоне мы собрали невероятно мощный состав участников и жюри. Зрители увидят столкновение двух эпох — всегда абсолютно разных по энергетике, манере исполнения, стилю и творческому почерку. Каждый выпуск будет сюрпризом — мы собрали очень неожиданные пары артистов. Будут звучать абсолютные хиты, будут очень интересные каверы, будет лирика до слез. В общем, здесь точно будет wow-эффект! Уверен, что зрители получат настоящее музыкальное удовольствие!» — поделился генеральный директор телеканала МУЗ-ТВ Захар Бабин.

На сцену выйдут звезды разных поколений со своими хитами и свежими треками: Сергей Шнуров и группировка «Ленинград», Татьяна Куртукова, Полина Гагарина, Серега, 5sta Family, Доминик Джокер, BEARWOLF, Юлианна Караулова, «Комната культуры», «Вирус!», Filatov & Karas, Burito, MONA, Алсу, LYRIQ, Игорь Саруханов, «5УТРА», «Лицей», MIRAVI, Александр Иванов и группа «Рондо».

В каждом выпуске артисты первой величины будут исполнять четыре композиции: абсолютный хит, песню о любви, горячую новинку и кавер на оппонента.

Впервые за историю проекта в креслах постоянного жюри будут народный артист России Николай Басков и музыкальный продюсер Яна Рудковская, которые вынесут финальный вердикт от мэтров.

«В жюри быть интересно! Здесь же нет какого-то судейства. Ты, во-первых, получаешь кайф от встречи со своими коллегами, которые уже являются историей нашей страны, и в то же время наслаждаешься молодыми талантливыми артистами, которые открывают новую страницу нашей российской музыки», — поделился Басков.

А со стороны молодого поколения звезд судить участников на постоянной основе будут певец Ваня Дмитриенко и обворожительная исполнительница MIA BOYKA.

Компанию постоянным членам жюри составят Владимир Кристовский (Uma2rman), МакSим, Иосиф Пригожин, Лена Катина («Тату»), Алексей Рыжов («Дискотека авария»), IOWA, Gazan, Султан Лагучев, Аня Pokrov и другие звезды. Именно им предстоит решать, кто достоин стать победителем и обладателем уникального трофея шоу в каждом выпуске.

«Ощущения великолепные! Все понравилось! Я вообще редко бываю в жюри, не очень люблю судить творчество других. Это очень сложно. Победа не важна, главное — участие, тем более на таком шикарном шоу!» — рассказал об эмоциях от съемок Владимир Кристовский.

Ведущим четвертого сезона «Битвы поколений» вновь станет харизматичный Константин Анисимов.

Соревновательную атмосферу нового сезона шоу во всех промоматериалах подчеркнет официальный голос кампании — Дмитрий Губерниев. Его яркая подача, энергия и узнаваемый тембр создают особый стиль каждого ролика флагманского проекта МУЗ-ТВ.

Информационными партнерами четвертого сезона шоу выступят федеральные радиостанции «Авторадио» и «Like FM».

Накал страстей еще выше, а музыкальные номера становятся все ярче и мощнее! Чье живое выступление покорит жюри? Чьи треки заиграют новыми красками в исполнении оппонента и станут новыми суперхитами? И кто же завоюет главный трофей? Все это — в новом сезоне «Битвы поколений».

