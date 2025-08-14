Петр Чернышев до сих пор оплакивает Анастасию Заворотнюк

Петр Чернышев не может смириться с утратой супруги Анастасии Заворотнюк

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сотрудники кладбища отмечают, что фигурист регулярно навещает могилу актрисы.

Фигурист Петр Чернышев все еще не может смириться с утратой супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по роли в сериале «Моя прекрасная няня». Анастасия ушла из жизни в прошлом году после длительной борьбы с тяжелым заболеванием — глиобластомой.

Корреспонденты aif.ru стали свидетелями трогательного момента. Петр приехал на Троекуровское кладбище, чтобы навестить могилу жены. Спортсмен с особой заботой ухаживал за местом захоронения, аккуратно заменяя увядшие цветы свежими.

Журналисты поинтересовались, связано ли посещение с какой-либо памятной датой. В ответ Чернышев произнес проникновенные слова: «Каждый день — памятная дата», после чего не стал продолжать разговор.

Сотрудники кладбища отмечают, что фигурист регулярно навещает могилу Анастасии. Кроме того, сюда часто приходят родственники актрисы и ее преданные поклонники, чтобы почтить память любимой артистки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мать Заворотнюк станцевала с трехмесячным правнуком.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.