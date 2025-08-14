Мишустин: у России и Киргизии растет взаимный товарооборот

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кондратюк; 5-tv.ru

Торгово-экономические связи между странами усиливаются.

Торгово‑экономическое взаимодействие России и Киргизии развивается стабильно, несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер‑министром Киргизии Адылбеком Касымалиевым.

По словам российского премьера, растет взаимный товарооборот, а вклад России в экономику Киргизии становится все заметнее.

Мишустин обратил внимание на присутствие в Киргизии более 1,7 тысячи предприятий с российским участием. Эти компании реализуют проекты в промышленности, энергетике и цифровой сфере, что способствует диверсификации экономики и созданию рабочих мест.

Отдельно было отмечено эффективное функционирование Российско‑киргизского фонда развития. Благодаря его работе Москва и Бишкек реализуют более трех с половиной тысячи совместных проектов. При этом особое внимание уделяется поддержке малого бизнеса и созданию точек экономического роста в разных регионах страны.

Власти обеих стран намерены продолжать углубление сотрудничества, создавать комфортные условия для работы совместных предприятий и расширять инвестиционные инициативы, что должно укрепить экономическую стабильность и взаимную выгоду.

