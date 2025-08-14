ВМФ России проектирует новый корабль для решения задач в океанской зоне

Фото: © РИА Новости/Виталий Невар

После завершения разработки технического задания судно будет включено в программу строительства.

Россия разрабатывает новый перспективный корабль дальней морской зоны. Об этом информационному агентству «Интерфакс» заявил главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) России Александр Моисеев.

«Отмечу, что мы совместно работаем над перспективным кораблем дальней океанской зоны. Техническое задание ВМФ выдано, реализуется, сейчас проектантами находится на этапе завершения технического проекта», — уточнил Моисеев.

Он сообщил, что данный корабль будет включен в программу строительства для ВМФ России после того, как завершится подготовка технического задания. Сейчас идет строительство фрегатов проекта 22350, которые могут решать поставленные задачи как ближней, так и дальней морской зоны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во Франции оценили мощь российского подводного крейсера «Князь Пожарский». Субмарина недавно была спущена на воду, но зарубежная пресса уже назвала ее «монстром».

«Князь Пожарский» — это стратегический ракетоносец, относящийся к модернизированному классу «Борей-А». Он вооружен 16 баллистическими ракетами «Булава», способными поражать цели на расстоянии до 9300 километров.

