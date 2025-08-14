Путин допустил новые договоренности по контролю над вооружениями с США

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент отметил, что американская администрация прилагает усилия к урегулированию конфликта на Украине.

Россия в будущем может выйти на новые соглашения с США в сфере контроля над вооружениями. Об этом 14 августа заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по подготовке к саммиту России и США на Аляске.

По словам российского лидера, администрация президента США Дональда Трампа предпринимает «энергичные и искренние» усилия для прекращения боевых действий на Украине, урегулирования кризиса и достижения договоренностей, отвечающих интересам всех сторон конфликта.

Путин подчеркнул, что такие шаги направлены на формирование долгосрочных условий мира между Россией и США, а также в Европе и мире в целом. Он выразил надежду, что следующим этапом станет выработка договоренностей по контролю над стратегическими наступательными вооружениями.

