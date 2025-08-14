Путин провел совещание с членами высшего руководства накануне саммита на Аляске

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Встреча российского президента с американским лидером состоится 15 августа в 22:30 по московскому времени.

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами высшего руководства, правительства России и представителями своей администрации. Встреча была организована для подготовки к предстоящему саммиту российского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин сегодня в рамках подготовки к предстоящей на Аляске российско-американской встрече в верхах провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента», — уточнил он.

Встреча президентов состоится 15 августа на территории авиабазы Элмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже в 11:30 по местному времени, что соответствует 22:30 по московскому. После разговора лидеров в формате тет-а-тет в присутствии переводчиков запланированы переговоры делегаций и рабочий завтрак.

На саммите главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Также разговор президентов должен затронуть российско-американские отношения. Эксперты не исключают возможность заключения сделки по Арктике, которая подразумевает совместную добычу ресурсов и выгоду для обеих сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский уже высказался, что он не примет решения, к которым придут Путин и Трамп. Кроме этого, он не намерен идти на территориальные уступки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Анкоридж готовится к саммиту РФ и США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.