Украина потеряла почти 500 боевиков.

Вооруженные силы (ВС) России освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, населенный пункт Щербиновка освободили подразделения войск «Южный», а Искру — «Восток».

В противостоянии «Южным» подразделениям Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли две теробороны, пять механизированных и горно-штурмовую бригады в районах девяти населенных пунктах ДНР.

«Противник потерял свыше 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, и две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении министерства.

Группировка войск «Восток» поразила около 230 боевиков, а также четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и две станции РЭБ. Кроме того, уничтожены два артиллерийских орудия, среди них 155-мм гаубица М198, созданная в США.

Ликвидировано две механизированных и две теробороны украинских бригады в районах трех населенных пунктов Запорожской области и по одному в Днепропетровской области и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как РФ сорвала создание ракетного комплекса на Украине. Российские военные нанесли комбинированные удары по многочисленным цехам и заводам. Координаты были получены благодаря ФСБ.

