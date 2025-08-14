Путин призвал ускорить внедрение передовых беспилотных технологий в бизнес

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Международный форум в Москве собрал ученых и предпринимателей из десятков стран.

Президент России Владимир Путин заявил, что передовые достижения, включая разработки в области беспилотных систем, должны соответствовать потребностям бизнеса и быстро внедряться в практику. Об этом 14 августа сообщили на сайте Кремля в приветствии участникам Международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего».

По словам президента, крайне важно, чтобы разработки конструкторских и исследовательских команд не оставались на стадии экспериментов, а быстро проходили путь до практического применения. Владимир Путин выразил уверенность, что форум позволит продемонстрировать потенциал отрасли и реализовать востребованные проекты.

Мероприятие в Москве собрало известных ученых, инженеров, молодых изобретателей и предпринимателей из десятков стран. Участники экспозиции смогут ознакомиться с автономными поездами, комбайнами, летательными аппаратами и роботизированными комплексами, демонстрирующими достижения отрасли беспилотных технологий.

